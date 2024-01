Senzatetto trovato morto a Milano, forse per il freddo

Un senzatetto di 57 anni è stato trovato morto in via Saponaro a Milano, probabilmente anche a causa del freddo. La tragica scoperta è avvenuta questa mattina, poco dopo le 9, nei pressi di una chiesa dove sembra che l'uomo fosse solito avere un giaciglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri.

Le indagini: esclusa ipotesi di morte violenta

Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, proprio davanti alla chiesa Maria madre della chiesa, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Fuori dal sagrato sono arrivati anche i carabinieri, a cui sono affidate le indagini. Secondo i primi riscontri, sul cadavere del 57enne non sono stati trovati segni di violenza.