Sequestrato in casa e rapinato, Polizia smantella banda ladri

Era stato aggredito e sequestrato la notte del 7 agosto 2022 nel bagno di casa da due ladri che erano poi scappati sui tetti con gioielli e preziosi. I poliziotti della Squadra mobile di Milano, coordinati dalla Procura, hanno identificato e ottenuto la misura cautelare in carcere per i due uomini e altri tre componenti di una banda specializzata in furti di appartamento. Dalle indagini e' emerso che i due autori della rapina in abitazione in via Arena, zona Colonne di San Lorenzo, con sequestro di persona del proprietario di 25 anni, in conseguenza del clamore mediatico della vicenda, erano scappati in Svizzera e poi in Sudamerica dopo un periodo in carcere per reati commessi oltralpe. Gli altri componenti della banda, rimasti a Milano, hanno invece svaligiato altri appartamenti fino ad ottobre 2022 quando sono stati intercettati dai poliziotti. In quell'occasione per scappare hanno speronato le auto civetta e, dopo aver abbandonato il proprio veicolo, sono fuggiti a piedi.

Avviate le pratiche di estradizione verso l'Italia

Le successive ricerche della Polizia di Stato hanno consentito, in breve tempo, di rintracciare a Milano e sottoporre a fermo di polizia giudiziaria due dei componenti della banda mentre, per i restanti componenti fuggiti all'estero, le ricerche sono state estese in ambito internazionale portando, nel marzo 2023, alla cattura in territorio francese di uno di essi in esecuzione di mandato d'arresto europeo. Infine, nell'agosto 2023, un altro componente del sodalizio e' stato rintracciato e catturato in Argentina in esecuzione di mandato d'arresto internazionale. Riuscito, tuttavia, a evadere, nei giorni scorsi e' stato nuovamente catturato in Cile dove si era rifugiato. Per entrambi sono state avviate le pratiche volte all'estradizione verso il territorio italiano mentre proseguono le indagini della Squadra Mobile volte al rintraccio del quinto indagato.