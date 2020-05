Sequestrato e picchiato per estorsione: 4 arresti a Milano

Hanno sequestrato un uomo di 41 anni, bloccandogli la bocca con nastro adesivo e coprendogli la testa con un cappuccio, poi lo hanno portato in una cascina e lo hanno preso a calci e pugni fino a quando non ha ceduto alla richiesta di firmare 6 cambiali. Quattro egiziani sono stati arrestati a Milano e a Marcignago, in provincia di Pavia, per sequestro di persona a scopo di estorsione, dopo un'indagine dei carabinieri della compagnia Porta Monforte del capoluogo lombardo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Milano, attribuisce la responsabilita' ai 4 giovani, di eta' compresa tra 23 ed i 39 anni per i fatti commessi l'8 ottobre del 2019 ai danni del loro connazionale. In base alla ricostruzione, i 4 arrestati, in precedenza, avevano pagato 6mila euro ad un altro connazionale per ottenere i nulla osta necessari ad ottenere permessi di soggiorno per motivi lavorativi di cui dovevano godere i loro familiari. I documenti si erano poi rivelati falsi e l'uomo si era reso irreperibile. In questa trattativa aveva fatto da tramite per il trasporto della somma proprio il 41enne, dal quale ora i 4 egiziani pretendevano la restituzione dei soldi. La banda aveva deciso di riavere la somma "con le maniere forti" e organizzato il sequestro, avvenuto nella notte dell'8 ottobre, tra l'1 e le 5. Una volta ottenute le sei cambiali in valuta egiziana, avevano liberato la vittima alla stazione ferroviaria di Pavia e l avevano costretta a prendere il primo treno per Milano. Dei quattro arrestati due sono andati a San Vittore, gli altri due al carcere di Pavia.