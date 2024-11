Seregno: camion investe una ciclista. Morta una donna di 63 anni

Si chiama Filomena Mandarino e ha 63 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 4 novembre a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 11.30 la donna, residente in città, stava viaggiando sulla sua bicicletta in via Galileo Galilei, quando è stata investita da un camion. Per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta a causa delle gravi ferite riportate dall'impatto.

Restano da chiarire le dinamiche

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che sia la donna che il conducente del camion stessero percorrendo via Galilei da via Circonvallazione verso via Macallè nella stessa direzione e per cause ancora da accertare i due mezzi sarebbero entrati in collisione: la ciclista sarebbe rimasta schiacciata dagli penumatici dell'autocarro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 in codice rosso, ma la 63enne è deceduta sul colpo. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. Il conducente del camion invece, un 60enne, non ha fatto ricorso alle cure sanitarie ed è uscito illeso dall'incidente.