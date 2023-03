"Servi nazisti", "Traditori del Popolo": no-vax contro la sede Cgil di Brescia

È stata imbrattata la sede della Cgil di Brescia. Sono state scritte in rosso "servi nazisti" e "traditori del popolo" e il simbolo dei no-vax. "La sede di un sindacato è un luogo di rappresentanza e partecipazione democratica. Imbrattarne la SEDE uno sfregio alla società tutta. Grande la solidarietà alla CGIL bresciana e ferma la condanna verso un gesto che va ben oltre il fatto in se".

Gian Antonio Girelli (PD): "I presunti autori appartengono infatti ad un movimento che disconosce la scienza"

Lo scrive Gian Antonio Girelli, Parlamentare bresciano del Partito Democratico. "I presunti autori appartengono infatti ad un movimento che non solo disconosce la scienza, ma pretende di stigmatizzare il comportamento di chi in momenti difficili ha reagito ad una tragedia come il covid. Il mondo sindacale è stato parte fondamentale nel far maturare una consapevolezza e una responsabilità dove comportamenti personali e la scienza, attraverso i vaccini, hanno saputo resistere a momenti drammaticamente difficili. Chi aveva e ha opinioni diverse ha potuto manifestare il proprio pensiero e agire secondo i propri convincimenti, pur adeguandosi a regole necessarie alla collettività, secondo un principio di tutela dell'interesse di tutti. Mi auguro che gli autori - ha concluso il Parlamentare bresciano - siano individuati e chiamati a rispondere, ma ancor di più a riflettere su sul gesto antidemocratico compiuto.