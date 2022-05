Sesso nella doccia, chiuso centro massaggi a Milano

Una cittadina cinese di 39 anni è stata denunciata giovedì 28 aprile per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Il suo centro massaggi in via Bligny a Milano, zona Boccini, era in realtà luogo di prostituzione. La Polizia lo ha scoperto durante i controlli trovando una dipendente del centro, peraltro incinta, intenta a svolgere atti sessuali con un cliente all'interno di un box doccia. Un secondo cliente presente nella sala d'attesa, inoltre, avrebbe confermato ai poliziotti l'attività illecita del centro.

Compenso di 60 euro per "rapporto sessuale"

I due, inoltre, avrebbero riferito ai poliziotti di aver concordato il pagamento di 60 euro a fronte di una seduta di 60 minuti di passaggi "comprensiva di rapporto sessuale", si legge in una nota diffusa da via Fatebenefratelli. La polizia ha rinvenuto contanti per circa 1.200 euro oltre a una scatola con 20 preservativi. Tutte le banconote sono state poste sotto sequestro così come il locale per cui sono scattati i sigilli.