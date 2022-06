Sesto San Giovanni: Di Stefano verso il bis

Sesto San Giovanni: è ' stato testa a testa tra il sindaco in carica Roberto Di Stefano (centrodestra) e Michele Foggetta del centrosinistra. Ma il vantaggio del sindaco in carica è cresciuto nel tempo. Con 55 sezioni scrutinate su 73, Di Stefano al 52,51% con Foggetta al 47,49%. Alle 23 affluenza al 42,31%.

Sesto, primo turno: Di Stefano (centrodestra) avanti a Foggetta

A Sesto San Giovanni il sindaco in carico Roberto Di Stefano, sostenuto dal centrodestra, partiva in vantaggio di circa 3mila voti su Michele Foggetta, candidato del centrosinistra. Che però aveva chiuso un accordo con il civico Paolo Vino, che al primo turno aveva incassato 1.800 voti. Massimiliano Rosignoli, candidato di Italia Viva e Azione che al primo turno si è fermato a 2,8% aveva deciso invece di non dare indicazioni di voto per il secondo turno.