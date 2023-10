Sesto San Giovanni, un uomo in coma dopo una rissa

Non è in pericolo di vita, ma viene tenuto in coma farmacologico per fargli smaltire la sbornia l'ecuadoregno di 23 anni con precedi gravemente ferito nel corso di una rissa vicino al locale "Vip Club" in via Granelli a Sesto San Giovanni nel milanese.

Il 23enne presentava ferite lacero-contuse e trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda

I fatti sono avvenuti attorno alle ore 5 di questa notte. Gli agenti di Polizia sono giunti sul posto pochi minuti dopo quando ormai la rissa era conclusa. Il 23enne presentava ferite lacero-contuse e trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Tre cittadini peruviani sono stati accompagnati in Questura e sono stati indagati per rissa