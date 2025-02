Incidente stradale nel Milanese: donna in gravi condizioni, coinvolti anche dieci cani

Grave incidente stradale nella mattina di lunedì 24 febbraio sulla provinciale 39, a Settala, nel Milanese. Coinvolta una 45 enne che, perso il controllo dell'auto, si è scontrata con un furgone che aveva a bordo diversi cani. Il mezzo veniva guidato infatti da un dog sitter, un uomo di 30 anni. Alle 9.30 sono arrivati i soccorsi, sul posto sono poi sopraggiunti la polizia locale e i vigili del fuoco. L'incidente non è stato letale per nessuno, ma la donna è in condizioni gravi e al momento si trova al Niguarda, mentre il dog sitter è in codice giallo al Policlinico. Anche per gli animali nessuna tragica conseguenza, solo tre di loro hanno subito delle superficiali ferite.

