Settimana della moda, Ferragni assente alla sfilata di Gucci

Chiara Ferragni, habitue' delle sfilate di maison Gucci a Milano, pare non abbia preso parte al primo appuntamento del calendario della Milano fashion week dedicata all'uomo. L'influencer, che nel settembre scorso aveva partecipato accompagnata dal marito Fedez, dalla madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Valentina e Francesca, non e' stata avvistata varcare l'ingresso dell'evento della griffe organizzato questo pomeriggio in via Enrico Cosenz. Lo riferisce Agi.