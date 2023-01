Movimento nel settore hospitality: Equity Hotel entra nel capitale del gruppo PPN

Nuovi importanti sviluppi per il gruppo PPN Hospitality, capitanato dai fratelli Carlo e Filippo Cavandoli, con l’ingresso, nel capitale societario, di Equity Hotel, società del gruppo LMH spa.

“L’ingresso del gruppo LMH nel capitale di PPN Hospitality è il risultato della condivisione di un nuovo e ambizioso piano di espansione della società, che la vedrà focalizzata prevalentemente sul territorio italiano operando inizialmente in Regioni come Puglia, Sardegna, Sicilia senza tralasciare città quali Milano, Cortina, Roma e Napoli, con una previsione di dieci nuove aperture nei prossimi tre anni” dichiara Ciro Liccardi co-fondatore del gruppo LMH.

Prevista l’apertura di una nuova sede operativa della società a Padova che impiegherà circa 18 risorse. Affidata a PwC TLC l’advisory legale per il closing dell’operazione, mentre LMH Capital Advisory affiancherà PPN Hospitality come Financial Advisor per il triennio 2023-2025.