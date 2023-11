Seveso esondato, Bertolino: "Io a spostar sacchi, i giovani a postare"

Seveso esondato, il racconto di Bertolino: "Io a spostar sacchi, i giovani a postare"

Tra i tanti milanesi scesi in strada martedì 31 ottobre per dare una mano a fronteggiare i danni provocati dall'esondazione del Seveso c'era anche il comico Enrico Bertolino. Che al Corriere ha raccontato la sua esperienza: "Mi sembrava di essere sull’argine di un fiume, era invece il mio condominio e di fronte avevo un crocevia di acque. Ho detto dai su, tirem foeura la gundula e andem a laurà". Mentre spostava sacchi di sabbia assieme ad altri cittadini vestiti da pescatori, anche episodi surreali come l'auspicio da una persona affacciatasi al balcone: "Spero che affoghiate tutti”. Perchè? "Diceva che mettendo i sacchi dall’altra parte della strada l’acqua finiva da lui".

Bertolino e i giovani: "Intenti a postare. Ma poi un video l'ho fatto anche io..."

Quindi la reprimenda nei confronti dei giovani che invece di aiutare erano intenti a filmare per pubblicare sui social: "Andrebbero presi a sassate. Se avessi avuto una fionda avrei seccato un paio di telefonini. Perché vabbé il filmato ma prima facciamo andare le mani, c’era pure da aiutare un disabile che voleva attraversare la strada in carrozzina elettrica. Ci faremo una ragione anche dei film-maker, categoria “reporter da disgrazie” che si nutre della morbosa curiosità di chi poi vede quei video. E io sono fra quelli". Ma il comico ammette: il filmato "alla fine l'ho fatto anch'io"