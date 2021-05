Seviziò e uccise il figlio di due anni: chiesto l'ergastolo

La pm di Milano Giovanna Cavalleri ha chiesto l'ergastolo e nove mesi di isolamento diurno per Alija Hrustic, il 26enne che ha ucciso il proprio diglio di due anni e mezzo con un colpo alla testa inferto "come ultimo atto di una notte di sevizie". L'uomo "non poteva non sapere che quell'azione lo avrebbe ucciso". Le accuse sono omicidio volontario, tortura e maltrattamenti, tutti aggravati. "Le condotte nei confronti del piccolo - ha aggiunto la pm - dalle bruciature di sigarette, alle ustioni alle innumerevoli lesioni, peraltro in parte ammesse dallo stesso imputato, sono state caratterizzate da gratuita crudelta'". I fatti avvennero tra il 21 ed il 22 maggio 2019.