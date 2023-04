"Sex Roulette", procura indaga su moda del sesso non protetto tra minorenni

Si chiama "Sex roulette" l'ultima moda dei giovanissimi sui social dove lo scopo del "gioco" è provare a non incappare in una gravidanza, facendo sesso senza protezioni e contraccettivi. Nessuno però ha intenzione di tenere i bambini, motivo per cui molto spesso la vicenda si conclude con un aborto. Su questi episodi sta indagando la procura di Brescia, dipartimento soggetti deboli, che ha competenza distrettuale anche sulle province di Bergamo, Cremona e Mantova, come riporta BresciaToday.

In Italia in passato si era diffusa anche la "Fire challenge", ossia dare vita a una fiamma e giocarci rischiando l'ustione.