Sfida Pd-Fratelli d'Italia a Sesto, Fiano invita Rauti a confronto

Emanuele Fiano, candidato Pd per il Senato nel collegio Sesto-Villa Pizzone-Legnano invita Isabella Rauti, sua antagonista elettorale di Fratelli d'Italia, a incontrarsi e confrontarsi in piazza Don Luigi Petazzi, a Sesto San Giovanni, nel collegio uninominale alle porte di Milano, dove i due si batteranno alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

Fiano: "Questa sfida elettorale tra me e Isabella Rauti ha un valore simbolico e rappresentativo"

"E' chiaro - afferma Fiano nella proposta lanciata dai microfoni di 7 Gold - come sottolineato da molte parti, che questa sfida elettorale tra me e Isabella Rauti ha un valore simbolico e rappresentativo, paradigmatico del confronto nazionale, non solo sul presente e il futuro, ma anche sul nostro passato, sull'intreccio delle nostre storie". "Incontrarsi e confrontarsi a Sesto San Giovanni diventa naturale - sottolinea Fiano - essendo punto essenziale per Isabella Rauti che, come afferma, essa non torni ad essere la 'Stalingrado d'Italia', dando lei, erroneamente, a questa qualifica un tono ideologico". Quindi conclude: "Come ho già dichiarato, quel titolo Sesto l'ha guadagnato per la similitudine con la città industriale del Volga per la resistenza, poi vittoriosa ai nazisti. Stessa cosa che fece Sesto, fin dal 1943, nelle sue fabbriche e nei suoi quartieri, pagando un prezzo atroce con deportazioni nei campi di sterminio, fucilazioni, torture e violenze e ricevendo per questo, la Medaglia d'oro per la Resistenza. Quando ci vedremo, davanti alla Parrocchia di Santo Stefano, che fu sede del Cnl cittadino, avrò modo di raccontare a Isabella Rauti questa grande ed emozionante storia. La aspetto''.