Sfiducia a Fontana, Majorino: "Italia Viva cacci la Baffi"

Mozione di sfiducia ad Attilio Fontana respinta dalla maggioranza: a tenere banco è anche l'astensione della consigliera regionale di Italia Viva Patrizia Baffi, protagonista anche di una accesa difesa del governatore che ha provocato una standing ovation tra i banchi della maggioranza.

Commenta lo stesso Fontana: "Non credo" che dopo il voto di oggi la consigliera lombarda di Italia viva, Patrizia Baffi, passi con la maggioranza. "La consigliera Baffi - ha aggiunto il presidente lombardo - credo che sia una persona che ha sempre dimostrato una grande onesta' intellettuale, una persona che ha sempre deciso con la propria testa e oggi ha motivato le ragioni per le quali era contraria a questa mozione. Ha dato spiegazioni assolutamente logiche".Il caso Baffi, Comincini (Italia Viva): "Altro che scuse, mozione andava votata"

Sulla Baffi, di diverso avviso il senatore milanese di Italia Viva, Eugenio Comincini: "Anche se la sfiducia a Fontana e alla sua giunta non li mandera' a casa, lo strumento ha valore politico: noi siamo alternativi a questa gestione, alla Lega e ai suoi alleati. Le distanze e le posizioni si prendono e si misurano con atti politici. Non esistono altri strumenti. Altro che scuse". Lo scrive sui social il senatore milanese di Italia Viva, Eugenio Comincini anche in risposta alle affermazioni della consigliera regionale di Italia Viva, Patrizia Baffi, che non ha partecipato al voto.Majorino: "Italia Viva espella Baffi"

"Mi domando cosa aspettino gli esponenti di Italia Viva ad espellere la consigliera regionale lombarda" Patrizia Baffi. Lo ha sottolineato in una nota l'eurodeputato del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, commentando la mozione di sfiducia al governatore lombardo, Attilio Fontana, promossa dalle minoranze e non votata dalla Baffi "che difende Fontana e che parla di clima da anni di piombo"