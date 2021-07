Sfregia compagna nel Milanese, giovane condannato a 5 anni



E' stato condannato a 5 anni di reclusione e a un anno di liberta' vigilata a pena espiata un giovane di 23 anni arrestato nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2020, a Rozzano, nel Milanese, perche' al culmine di una lite, avvenuta davanti ai figli, aveva aggredito e ferito al volto e al collo, sfigurandola, la compagna di tre anni piu' grande, che era stata anche ricoverata in terapia intensiva. La sentenza e' stata emessa dal gup di Milano Stefania Pepe, a seguito dell'inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo.



Il 23enne era imputato per lesioni, maltrattamenti e per il reato di "sfregio" introdotto con il 'codice rosso' in seguito ai casi come quello di Jessica Notaro per cui la Cassazione nei mesi scorsi ha condannato in via definitiva l'ex fidanzato a oltre 15 anni di reclusione. Dalle indagini e' emerso che l'aggressore, arrestato in flagranza nel comune dell'hinterland dai carabinieri, in passato aveva picchiato anche Jessica Faoro, la 19enne uccisa il 7 febbraio 2018 con 85 coltellate da Alessandro Garlaschi, tranviere poi condannato all'ergastolo. Con lei il 23enne anni fa aveva avuto una relazione.