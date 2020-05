Sfregiò l'ex con l'acido: 39enne condannata a 7 anni e 10 mesi

Sara Del Mastro è stata condannata a sette anni e dieci mesi: la 39enne di Legnano il 7 maggio dell'annno scorso aggred e sfigurò con l'acido solforico l'ex fidanzato, il 31enne Giuseppe Morgante. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Busto Arsizio Tiziana Landoni. Nei confronti della donna è stata esclusa la premeditazione, fatto che ha "amareggiato" sia Morgante e che il suo difensore Domenico Musicco. "L'imputata, che ha presentato una lettera di scuse, al termine della pena verrà sottoposta a due anni di 'monitoraggio'", spiega il legale Musicco come ulteriore misura.

"Ho sbagliato, non mi crederai, ma ogni giorno mi sento uno schifo perche' ho rovinato per sempre la vita di un ragazzo di 30 anni", sono le parole messe nero su bianco in una lettera che ha Sara Del Mastro ha scritto proprio alla vittima della sua "vendetta" per essere stata lasciata, un anno fa. Il documento e' stato depositato oggi in aula, poco prima che il gip stabilisse la condanna. "Il gesto che ho fatto e' imperdonabile, ma e' stato a seguito di alcune tue promesse", prosegue la missiva, "che avevi fatto per tenermi tranquilla, come dici te". La donna ricorda poi alcuni momenti privati trascorsi con Giuseppe, e conclude: "Una volta scontata la mia giusta condanna, tornero' ad essere mamma e non ti importunero' piu'".