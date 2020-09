Sfruttamento prostituzione e tentato omicidio, blitz a Bergamo

Da oggi all'alba e' in corso un'operazione, coordinata dalla Procura di Bergamo, per assicurare alla giustizia un gruppo di cittadini di origini romena ed albanese accusati del tentato omicidio commesso il 2 settembre 2019 a Palosco. La vittima era un cittadino originario della Costa d'Avorio e l'aggressione era maturata negli ambienti dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione straniera. I militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, con il supporto di quelli del Comando Provinciale di Brescia e del 2 Nucleo elicotteri dei Carabinieri di Orio al Serio nonche' di personale appartenente a unita' specializzate dell'Ispettorato generale della Polizia romena, stanno cosi' eseguendo le misure cautelari di custodia in carcere tra Bergamo, Brescia e in territorio romeno.