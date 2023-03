Sgarbi: "Avrei potuto essere assessore di tutti, ma Ronzulli ha sbagliato"

'È tutta responsabilità della Ronzulli, che ha deciso che voleva rinunciare ad avere una figura di riferimento per non averla. Non è una mossa contro di me, ma è una mossa politicamente sbagliata''. Così Vittorio Sgarbi, a margine della prima seduta del consiglio regionale della Lombardia, in cui è stato eletto, è tornato sulla questione dell'assessore regionale alla cultura e sulla scelta, che lui imputa alla senatrice e coordinatrice di Forza Italia in Lombardia, Licia Ronzulli, di non convergere su di lui.

Sgarbi sostiene di aver avuto l'appoggio di ''Fontana, Santanché e Berlusconi'', ma Ronzulli ''ha detto no. E questo ha determinato la vittoria di La Russa, perché essendo così furba la Ronzulli da pensare che è meglio niente che un quarto, perché io ero un quarto di tutti, ha preferito zero, perché poi l'assessorato l'ha preso Fratelli d'Italia. Quindi l'azione politica è stata sbagliata rispetto all'esito. In questa operazione lei ha sbagliato la mossa e invece di crearsi l'effetto domino che mi rendeva condominiale, io adesso sono senza casa''. Dicendosi ''sereno e non offeso, però'', Sgarbi ha osservato che la sua mancata nomina ad assessore ''mi ha risolto un problema, perché se mi avessero chiesto veramente di farlo Fontana e Berlusconi, io ci avrei pensato e avrei perfino potuto accettare''.