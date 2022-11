Sgarbi: "Morgan opera d'arte vivente, gli daremo ciò che si merita"

"Questa sera vedrò il ministro (della Cultura, Gennaro Sangiuliano ndr) per dare un futuro a Morgan. Cercheremo di dargli quello che merita". Parole del sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, in occasione della presentazione della mostra di Jo Endoro a Milano nell'ambito della Milanesiana. "Voglio portare in Italia il modello giapponese del Trésor national vivant - ha spiegato - alcuni personaggi del nostro tempo sono opere d'arte viventi e non occorre aspettare che muoiano per dedicare loro una strada: io comincio da Morgan questa impresa nuova".

Sgarbi: "Morgan è il nostro Carmelo Bene"

Per Sgarbi, che come noto ha grande stima del cantautore monzese, "sarebbe stato triste perdere Carmelo Bene, seppure con la vita sregolata che oggi si attribuisce a Morgan. Senza Bene il governo avrebbe avuto il limite nel far riferimento alla cultura di cui tanto si parla. Il nostro Bene oggi è Morgan. In senso letterale e in riferimento a Carmelo Bene".