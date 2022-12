Sgarbi: "Ruota panoramica per Milano". Sala: "Certo non in Sempione"

“La ruota panoramica” a Milano proposta da Vittorio Sgarbi “non è e non può essere nei progetti della pubblica amministrazione. Diverso è se un imprenditore privato su un’area privata ci chiede l’autorizzazione”, allora “verificheremo la possibilità. Ma di certo non gliela faccio mettere al parco Sempione”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine del brindisi di auguri con la stampa a Palazzo Marino, rispondendo alla proposta del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, dell'installazione di una ruota panoramica a Milano, come a Firenze. “Se ho potuto dire a Sgarbi che ero favorevole alla ruota panoramica? Guardate, quando facevo il direttore generale del Comune, da gennaio 2009 a metà 2010, l’assessore di riferimento era Finazzer Flory, non Sgarbi – ha sottolineato poi Sala - . Io con Sgarbi ho avuto a che fare per la prima volta per motivi professionali durante l’Expo, non prima”.