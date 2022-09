Sgomberato l’appartamento occupato dagli aggressori di Raimondo

Oggi in via Salomone è stato sgomberato l'appartamento occupato dagli aggressori di Raimondo. Come avevamo detto le istituzioni non tollerano arroganza. Grazie a Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Servizi sociali del Comune che, come previsto dal Protocollo con Aler MM Regione e Comune di Milano intervengono sulle occupazioni delle case popolari Aler e MM".

L'annuncio via social dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano

Lo annuncia via social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli. "Ora è importante che Aler metta in sicurezza l'appartamento, metta i custodi al quartiere, metta a posto la gestione rifiuti, i portali e la recinzione. I quartieri popolari hanno bisogno di cura, e forte deve essere l'impegno di noi istituzioni, Comune e Regione, di Aler e MM, per la qualità di questi quartieri, tutti", conclude.