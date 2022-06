Sgomberi via Bolla, Bolognini: "Segnale importante di legalità"

“L’operazione svolta delle Forze dell’Ordine questa mattina in via Bolla è un segnale molto forte di legalità e di contrasto alla delinquenza. Dopo gli episodi di settimana scorsa, era necessario intervenire prontamente. Il ritrovamento di armi e gli arresti in corso dimostrano che il problema di via Bolla è di ordine pubblico e non solo di edilizia popolare. Voglio ringraziare il Prefetto, il Questore, l’autorità giudiziaria e le Forze dell’Ordine per il loro grande impegno nelle indagini che hanno portato agli arresti e agli sgomberi di oggi. La Lega lo afferma con forza da tempo: è necessaria la linea dura contro l’abusivismo e i delinquenti”.

Bolognini: "Servono pene esemplari"

Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. “Servono pene esemplari – prosegue Bolognini – e, se possibile, daspo urbani per tutti i delinquenti che, da anni, tengono in ostaggio via Bolla. Il quartiere va velocemente ripulito da abusivi e malviventi perché Aler possa, in tempi brevi, procedere alla riqualificazione dell’area e, finalmente, il quartiere possa tornare a vivere serenamente”.