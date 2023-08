Sgombero degli ex bagni di via Esterle: gli occupanti salgono sul tetto

È in corso lo sgombero da parte delle forze dell'ordine degli edifici degli ex bagni pubblici di Milano in via Esterle, in zona via Palmanova. Alcuni occupanti sono saliti sul tetto in segno di protesta. Lo sgombero era atteso in questi giorni, poiché gli occupanti, in prevalenza migranti, erano stati invitati a lasciare la struttura è destinata a diventare una moschea.

L'edificio è stato, infatti assegnato attraverso un bando del Comune di Milano, alla Casa della Cultura islamica. Alcuni occupanti sono scesi in strada con uno striscione che recita 'La casa è un bisogno, basta speculazione'. In 15, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, sono stati ritrovati all'interno della struttura.All'esterno si sono ritrovati una sessantina di aderenti alle varie realtà antagoniste cittadine si sono attestate nei pressi per solidarizzare con gli occupanti.