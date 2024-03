Shenzhen Milan Lifestyle Week, Alessandro Enriquez sbarca in Asia

Alessandro Enriquez sbarca in Asia in occasione della Shenzhen Milan Lifestyle Week, dove il designer italiano ha portato ieri in passerella la sua collezione FW24-25. Alessandro ha portato il suo messaggio d’amore, pace e italianità nella cornice del nuovissimo Centro Museale Eachway Creative Industry Park a Longhua, facendo sfilare la collezione FW24-25; tra stampe coloratissime e una selezione musicale energica ha trascinato tutti gli ospiti in un vortice di allegria 100% Made in Italy.

Una collezione ispirata ai fiori e le sue moltitudini di forme e colori, declinate in chiave fantastica e surreale, simbolo universale di amore e pace. Fiori d’amore, fiori d’artificio, fiori a pois si sono posati su abiti di ispirazione ’70, caftani strutturati, su sete leggere, viscose e lane, su pumini e nylon, su cappotti e giacche maschili, per un arcobaleno di colori e simboli portafortuna - stampati e ricamat i- che hanno eletto il suo show come il più colorato e vibrante della settimana della moda di Shenzhen.

L’energia colorata e prorompente del designer siciliano ha conquistato un’audience nuova

Tanti gli ospiti internazionali intervenuti, stampa italiana e locale, influencers e personalità cinesi e di Hong Kong, hanno preso parte al fashion show e hanno applaudito con entusiasmo Alessandro per il suo debutto in Cina.Un paese che per il brand rappresenta una nuova finestra sul mondo da continuare a esplorare e consolidare, soprattutto in considerazione di un crescente interesse dimostrato da parte di buyer di boutique asiatiche di rilievo per il prodotto Alessandro Enriquez.

Ancora una volta l’energia colorata e prorompente del designer siciliano ha conquistato un’audience nuova, trasformando un classico fashion show in una vera festa per gli occhi e per le orecchie, grazie anche ad un sound design immersivo studiato per rendere lo spettatore partecipe non solo visivamente ma anche emozionalmente della sfilata.