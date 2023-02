Shevchenko incontra Beppe Sala. E gli dona bandiera dell’Ucraina

Una bandiera dell'Ucraina con la scritta "Glory to Ukraine" ("Gloria all'Ucraina"), firmata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stata donata dall'ex calciatore Andriy Shevchenko al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'incontro a Palazzo Marino "#MilanoAiutaUcraina - a un anno dallo scoppio della guerra" per ringraziare il capoluogo lombardo degli aiuti forniti ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Nell'ambito del progetto, Shevchenko ha finanziato con una donazione il contact center 020205, dedicato all'integrazione dei profughi arrivati a MILANO.