Short list per la Fondazione Milano Cortina. E spunta Gianfranco Battisti

Short list con tre nomi per la Fondazione Milano Cortina. Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha promesso che sarebbe arrivato un nuovo amministratore delegato e con tutta probabilità questo avverrà domani.

Ad Milano-Cortina, tre i nomi in ballo: Bianchedi, Araimo e Battisti

Sono tre i nomi in gara. Il primo è quello di Diana Bianchedi. Soluzione interna, stimatissima da Giovanni Malagò, Diana Bianchedi rappresenta una scelta di sicurezza. La seconda soluzione guarda invece fortissimamente al mercato pubblicitario, che è la vera sfida: per adesso infatti il target di budget è fortemente indietro rispetto alle aspettative dei soci. In questo senso può essere un nome spendibele Alessandro Araimo, da giugno general manager Sud Europa di Discovery Channel. Araimo, laurea con lode in Bocconi e all'Essec University di Parigi, è il nome nuovo spuntato negli ultimi giorni. Ma c'è pure chi sta entrando da outsider. Si tratta di Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale, fino al 27 maggio 2021, delle Ferrovie dello Stato e ora consigliere di amministrazione della Luiss Business School. Potrebbe rimettersi in gioco a Milano. Chissà.