Si accende una sigaretta in stanza, il collega lo accoltella

Ha acceso una sigaretta nella stanza che condivideva con un collega operaio e questi lo ha accoltellato: è la conclusione di un violento litigio avvenuto in un albergo di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Protagonisti due ucraini di 50 e 59 anni, dipendenti in trasferta di una azienda di Darfo Boario Terme. E' stato il più giovane dei due, alterato dall'alcool, ad estrarre il coltello e a colpire all'addome il collega 59enne. Un terzo collega, preoccupato per le urla, ha allertato i soccorsi. Il 59enne non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, il suo collega aggressore è stato portato in carcere a Bergamo ed ora rischia l'accusa di omicidio.