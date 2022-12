Si butta dalla finestra e poi prova a gettarsi nel forno di una pizzeria

Ha cercato di uccidersi in tutti i modi senza riuscirci: poco dopo le 14 di oggi un italiano di 47 anni a Rho (Milano) si è lanciato da un'altezza di circa cinque metri, ma è atterrato su un'auto parcheggiata che ha attutito il colpo. A quel punto l'uomo è entrato in una pizzeria a pochi passi, in via Cardinal Ferrari, e ha tentato di lanciarsi nel fuoco del forno acceso. Un pizzaiolo di 31 anni è però riuscito a fermarlo, ferendosi lievemente nel bloccare l'uomo. L'aspirante suicida, dopo l'intervento del 118 e dei carabinieri, è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano per un trauma cranico e sospette fratture. Come riferisce Ansa, non è in pericolo di vita.