Milano chiusa la 28esima edizione di miart, successo di pubblico e di vendite

Si è conclusa ieri la 28esima edizione di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta per il quarto anno da Nicola Ricciardi. 178 gallerie da 28 Paesi, più di 1.000 opere esposte di maestri moderni e artisti contemporanei, 10 riconoscimenti tra premi, fondi acquisizioni e nuove committenze e numerosi direttori di musei internazionali tra i giurati: l'edizione 2024 con i suoi "sconfinamenti", no time no space, proietta la kermesse nel futuro, registrando importanti conferme: ottime vendite, incremento della presenza di collezionisti nazionali e internazionali, di giornalisti e di affluenza di pubblico. La fiera ha registrato una grande vivacità con un incremento di presenze, tra collezionisti, consulenti d'arte, curatori e direttori di fondazioni private e musei italiani e stranieri, una crescita nelle presenze di stampa nazionale ed estera e un aumento considerevole di pubblico. "Quella del 2024 - si legge nella nota di chiusura - è un'edizione che si è distinta per la qualità delle opere esposte, per la ricerca curatoriale ma soprattutto per la capacità della fiera di costruire nuove collaborazioni e mettere in campo inedite partecipazioni a progetti artistici in fiera e diffusi in città, contribuendo a rendere ancor più estesi e permeabili i suoi confini tematici".

Miart, 10 premi e commissioni che hanno supportato gallerie e artisti

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione i miartalks, il programma di incontri e conversazioni reso quest'anno possibile da un'inedita partnership con Starbucks Reserve™ Roastery Milano. In questa edizione sono stati ben 10 i premi e le commissioni che hanno supportato gallerie e artisti, segnalati grazie al lavoro di prestigiose giurie composte da curatori e direttori di museo internazionali che hanno decretato i vincitori. Sono 15 le opere selezionate dal Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano. Ad affiancare nella scelta il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, la giuria composta da Diana Bracco (Presidente di giuria e componente del Comitato Esecutivo, Fondazione Fiera Milano, Milano), Simon Castets (Direttore, iniziative strategiche, LUMA, Arles), Nicolas Trembley (Direttore, SYZ Collection, Ginevra) e Moritz Wesseler (Direttore, Fridericianum, Kassel) che, con un valore di circa 100.000 euro, ha selezionato quest'anno per l'acquisizione i lavori di Maximilian Arnold, Sam Bakewell, Anna Boghiguian, Andrea Buttner, Francesco De Bernardi, Louis Fratino, Giorgia Garzilli, Hervé Guibert, Rodrigo Hernàndez, Franca Maranò, Walter Pfeiffer, Megan Plunkett, Wolfgang Tillmans, Wladimiro Tulli e Urban Zellweger.