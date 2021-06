Si dimette il direttore di Aria Spa: via da "monumento all'inefficienza"

Doveva ricostruire l’immagine di ARIA spa, dopo le dimissioni dell’intero CDA a seguito della fallimentare gestione dei primi mesi di campagna vaccinale, ma Silvio Sperzani l’ormai ex amministratore unico, nominato dalla giunta Fontana un mese fa, è già dimissionario.



«Aria Spa è il monumento all’inefficienza della giunta Fontana, una barzelletta che fa ridere della Lombardia tutta Italia, mentre i lombardi piangono per gli effetti dei suoi disservizi. Un baraccone dal quale chi può scappa» commenta il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa.



«Dopo la fallimentare gestione dell’avvio della campagna vaccinale, in merito al quale ancora i vertici regionali non hanno chiarito le responsabilità. Dopo la bocciatura della corte dei conti, dopo i bandi sbagliati e in ritardo per l’acquisto dei vaccini antinfluenzali pagati cifre fuori mercato, ora le dimissioni del nuovo amministratore appena insediato. Aria spa è il simbolo degli errori commessi dalla giunta Fontana, che pare essere l’unica a non accorgersi del disastro al quale assistiamo quotidianamente. Servono misure urgenti e immediate nei confronti di una struttura che, visto quanto successo finora, sta commettendo oggi gli errori di cui la Lombardia pagherà il prezzo domani» conclude De Rosa.