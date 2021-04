Si dimette il sindaco di Opera. Antonino Nucera lascia a Ettore Fusco

Oggi Antonino Nucera si è dimesso dalla carica di Sindaco di Opera “per rispetto della cittadinanza - come ha dichiarato dopo l’interrogatorio di ieri - e per potersi difendere appieno” in questa vicenda che lo vede coinvolto per ipotesi di reato che vanno dalla corruzione al peculato.

Il Sindaco, oggi sospeso, ha comunicato al protocollo del Comune questa sua decisione annunciando anche uno scritto che invierà al Consiglio comunale.

A darne la notizia è il vicesindaco Ettore Fusco, ex Sindaco di Opera per due mandati, che in questi giorni ricopriva la carica di Sindaco facente funzioni, a seguito della sospensione di Nucera, da quando la mattina dell’8 aprile era stato posto agli arresti domiciliari.

“Siamo davvero addolorati per quanto accaduto e rispettiamo la scelta delle dimissioni che forse aiuteranno a fare chiarezza in un clima di maggiore serenità per il Sindaco - commenta Ettore Fusco - intanto nei prossimi giorni continueremo a fare il possibile per rendere meno impattante il trauma alla Città”.

Tra venti giorni le dimissioni diventeranno irrevocabili ed il Prefetto di Milano Saccone scioglierà il Consiglio comunale e nominerà un Commissario per la gestione dell’ordinario fino alle elezioni che probabilmente si terranno nella tornata amministrativa di autunno.

“Pensiamo che il nostro Sindaco possa dimostrare che le accuse mosse nei suoi confronti siano infondate - conclude Fusco parlando a nome del Gruppo di maggioranza - e ci teniamo a tranquillizzare gli operesi ed a difendere la nostra Città dai paragoni ad una presunta terra dei fuochi. Nel parco sud e nei cantieri aperti in questi anni, infatti, non possono essere arrivati rifiuti. Ma su questo farà luce la magistratura ed avrà tutta la nostra collaborazione poiché se a insaputa degli operesi fossero asfalti o altri materiali sepolti da qualche parte noi saremmo parte lesa e ne imporremo l’immediata rimozione”.