Si getta dalla finestra durante il compito di latino: è gravissimo

Dramma al liceo scientifico dell'istituto Salesiano Sant'Ambrogio di via Copernico di Milano, dove ieri, attorno alle 14, uno studente di 15 anni si è gettato dalla finestra durante il compito di latino. Il giovane è in gravissime condizioni al Niguarda con un trauma cerebrale e diverse fratture. E' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le ragioni del gesto sono ancora avvolte dal mistero, non ci sono biglietti nè altri messaggi, gli inquirenti stanno passando al setaccio le comunicazioni sul cellulare del ragazzo, descritto da tutti come solare, gentile e dall'ottimo rendimento scolastico.