Si presenta dalla trans, non la paga e la prende a calci e pugni

Si è presentato in casa della trans con cui aveva preso appuntamento, poi le ha detto di non avere soldi per la prestazione concordata. Ne è seguita una collutazione e l'uomo ha aggredito la trans a calci e pugni al volto e al corpo, costringendola a fuggire dal suo appartamento da cui ha preso un telefono cellulare. E' accaduto a Solaro, nel Milanese. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne con l'accusa di rapina aggravata dal fatto di essere stata consumata all'interno di privata dimora. Il provvedimento e' scaturito da un'indagine dei carabinieri della Compagnia di Rho e della Stazione di Solaro, a cui la vittima aveva sporto denuncia. La trans aveva subito lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L'uomo e' ora nel carcere di Monza