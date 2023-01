"Si può vivere con 600€ al mese?" I GD di Milano annunciano flash-mob

"Si può vivere con 600€ al mese? Provaci!". E' lo slogan con cui i Giovani Democratici di Milano presentano una campagna sui social sulle condizioni dei laureati e degli stagisti. In un video, i ragazzi lamentano l'impossibilità di vivere a Milano, tra abbonamenti, spesa e bollette, con 600 euro al mese. "Salvini dice che è possibile, ci proviamo?", aggiungono i giovani Dem.

La petizione e le due proposte

La campagna non si ferma solo ai social. Ha previsto una raccolta firme che ha totalizzato 70mila adesioni alle due proposte avanzate dal gruppo: "Basta agli Stage gratuiti e senza tutele. Vogliamo una sola tipologia di stage, legato al titolo di studio, con un giusto compenso e più tutele, attivabile solo fino a tre mesi dopo il termine della formazione. Puntiamo sull’apprendistato. Meno burocrazia, formazione migliore, più flessibilità e incentivi per chi assume giovani lavoratori tramite questo contratto, che garantisce contributi e una retribuzione adeguata".E poi l'appello: "L’entrata nel mondo lavoro non deve essere per forza un calvario di anni senza stabilità, senza diritti, senza la certezza del domani. Cambiare si può, firma e dacci una mano!".

Il flash-mob sotto Regione in compagnia di Majorino

Dai social passando per la petizione, la campagna diventerà un flash-mob, sotto la sede di Regione, in programma il 29 aprile alle 14.30 in compagnia del candidato, Pierfrancesco Majorino.