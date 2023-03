Si rifiuta di avere un rapporto sessuale, lui le spacca il naso

Lo aveva riaccolto a casa a Natale dopo averlo gia' allontanato e denunciato perche' violento. Ma gia' dopo qualche settimana dalla ripresa della relazione il compagno, anche a causa della frequente assunzione di cocaina, aveva ripreso a picchiarla e umiliarla. Ieri sera all'ennesima aggressione per essersi rifiutata di avere un rapporto sessuale, una 42enne di Seregno (Monza) ha chiamato i carabinieri. Suonato il campanello, ai militari ha aperto la porta di casa la donna con numerosi segni e lividi e il naso gonfio con un'evidente ferita sanguinante. All'interno, in una camera da letto, c'era il compagno, un uomo di 35 anni residente a Mariano Comense con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsita' materiale nonche' guida in stato di ebbrezza. Il compagno e' stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e trasferito al carcere di Monza. In ospedale a Desio alla donna e' stata diagnosticata una frattura nasale.