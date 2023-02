Si scaglia contro auto polizia, arrestato

Ubriaco colpisce ripetutamente con calci e pugni gli sportelli e il vetro posteriore di un'automobile della polizia. E' successo ieri sera in via Panfilo Castaldi, zona Porta Venezia. Alle 20:50 di ieri la polizia ha ricevuto una segnalazione di un uomo, visibilmente ubriaco, che molestava i passanti. Quando gli agenti sono intervenuti l'uomo, un 28 enne marocchino, si e' scagliato contro la loro auto danneggiandola. Arrestato e' stato processato per direttissima.