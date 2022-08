Si scattano selfie in costume in zona vietata, multa di 500 euro

In posa per un selfie in costume in una zona ad accesso vietato alle Cascate dell'Acquafraggia: "Una furbata che costera' 500 euro a testa a questi simpatici avventori...che non sanno del rischio che stanno correndo per la loro incolumita'!" scrive il sindaco di Piuro Omar Iacomella, postando su facebook le immagini che testimoniano la presenza di due persone nell'area protetta.

Il sindaco di Cascate dell'Acquafraggia: "Questi sono scatti che arrivano or ora dalle cascate"

"Questi sono scatti che arrivano or ora dalle cascate. In molti - continua il sindaco del paese della Valchiavenna - ci state segnalando la presenza di due persone in area protetta e in zona di divieto. Con le pattuglie li stiamo gentilmente aspettando". Nel giugno dello scorso anno, una 42enne ha perso la vita cadendo dalla sommità della cascate, dove pare si volesse fare un selfie.