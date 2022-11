Un'automobilista di 52 anni è morto stamani intorno alle 3 dopo essere finito a bordo della propria auto contro un ostacolo a Baranzate, nel Milanese. Non c'è stato nulla da fare per i soccorsi del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche carabinieri e vigili di fuoco.