Si scontra contro auto in sosta e aggredisce agenti, arrestato 31enne

Poco prima di mezzanotte, la polizia ha ricevuto la segnalazione di un cittadino albanese di 31 anni che, a bordo di una Citroen, sbandava colpendo le auto in sosta via Sciesa, zona viale Monte Nero. All'arrivo degli agenti, l'uomo e' risultato sotto l'effetto di alcol e stupefacenti e, durante le operazioni di controllo, si e' scagliato contro i poliziotti aggredendoli. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dovra' rispondere anche di danneggiamento.