Si spaccia per la figlia e truffa pensionato, denunciato

Sul suo cellulare, da un numero sconosciuto, un pensionato di 71 anni residente in Sardegna ha ricevuto via whatsapp una richiesta di denaro da qualcuno che si e' spacciato per sua figlia. Preoccupato per lei, che abita a Cinisello Balsamo (Milano) e che pareva avere problemi a pagare alcune bollette, l'uomo ha inviato 750 euro accreditandoli su una carta Postepay indicata nel messaggio, per poi scoprire che a mandarlo era stato un impostore.

Il truffatore identificato e denunciato

I carabinieri della stazione di Dolianova (Cagliari) l'hanno identificato e denunciato per truffa aggravata: e' un giovane di 23 anni, disoccupato, residente a Cinisello Balsamo e gia' noto alle forze dell'ordine per frodi analoghe, che si era procurato il numero del pensionato dopo averlo carpito alla figlia. Si era fatto versare i 750 euro su una carta a lui intestata, che ha consentito a gli investigatori di risalire a lui.