Si tuffa in Adda per salvare la figlia ma sparisce, riemerge corpo senza vita

Si era tuffato in acqua nell'Adda per salvare la figlia di dieci anni, ma era sparito. Il corpo dell'uomo di 47 anni scomparso tra i flutti trascinato dalla corrente e' stato trovato ieri mattina a circa due chilometri dal punto in cui si era tuffato a Trezzo (Bergamo). L'incidente si e' verificato sabato, ma solo domenica e' stato trovato il cadavere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, con i sommozzatori di Milano. L'uomo era lungo il fiume con la bambina a Cornate d'Adda quando la piccola e' entrata in acqua iniziando ad annaspare; senza esitare si e' tuffato, ma e' stato tradito dalla corrente. Per fortuna un altro bagnante e' riuscito a portare a riva la bimba, ma il padre e' stato inghiottito dai flutti.