Si vince giocando in squadra. Letizia Moratti con Vieri e Zambrotta

Intermezzo sportivo questa mattina per Letizia Moratti in Piazza Città di Lombardia. La Vice Presidente e Assessore al Welfare di Regione Lombardia, mentre a Roma sono ancora nel pieno i giochi politici per scegliere il prossimo inquilino del Quirinale, si è concessa una breve pausa ludica nel campo allestito, vicino alla pista del ghiaccio, sotto agli uffici regionali.

Moratti scende in campo (di padel) con Vieri e Zambrotta

Con lei due giocatori d'eccezione, ovvero Bobo Vieri e Gianluca Zambrotta, che sembrano a loro agio anche lontano dal campo di calcio. I due campioni che da tempo sono diventati dei fan del padel hanno scambiato qualche tiro con l'assessore Moratti, molto divertita dalla nuova esperienza.