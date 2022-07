Siccità a livelli sconosciuti, il Po non è più il "grande fiume"

"La portata del fiume Po e' vicino alla drammatica soglia psicologica dei 100 metri cubi al secondo al rilevamento ferrarese di Pontelagoscuro, che ne decreterebbe la fine dell'immagine di 'grande fiume' con tutte le conseguenze soprattutto di carattere ambientale": è la drammatica fotografia dell'Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue.

Anbi attacca: "La cementificazione continua aggrava la crisi"

L'Osservatorio Anbi aggiunge: "La risalita del cuneo salino sfiora i 40 chilometri dalla foce del Po di Goro durante l'alta marea. Nel Nord Italia c'e' una condizione di siccita' finora sconosciuta ed e' evidente che non bastera' qualche temporale a riportare in equilibrio il bilancio idrico". Lo dice il presidente Francesco Vincenzi: "In questa prospettiva e' ancora piu' preoccupante che siano proprio Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, le regioni che, nel 2021, ad aver maggiormente consumato e cementificato suolo, sottraendolo all'agricoltura ed alla naturale funzione di ricarica delle falde, accentuando al contempo il rischio idrogeologico".