Siccità, Delpini annuncia una preghiera alla Madonna: e a Milano piove

All'arcivescovo di Milano Mario Delpini è bastato indire una preghiera per la pioggia e subito a Milano sono arrivate quelle precipitazioni che si attendevano da tempo. I brevi temporali di martedi e mercoledì non sono certo sufficienti per risolvere il problema la drammatica siccità venutasi a creare in Lombardia per la scarsità delle precipitazioni. Ma sono un segnale beneaugurante. E molti ora attendono con particolare interesse quanto avverrà sabato 25 giugno, quando in tre diverse chiese di campagna Delpini si unirà ai fedeli in preghiera per recitare il rosario e chiedere a Dio e alla Madonna il "dono vitale" dell'acqua.

Siccità, la preghiera di Delpini: "Invocherò la Madonna della Bassa"

“Nel tempo della guerra, la preghiera. Nel tempo della pandemia, la preghiera. Nel tempo della siccità, la preghiera”, aveva annunciato l’arcivescovo. “Desidero percorrere le terre del riso e del grano, le terre dei fossi e dei campi per invocare la Madonna della Bassa perché la provvidenza di Dio venga in aiuto alla nostra debolezza”, spiega.

Le tappe del pellegrinaggio per la pioggia di Delpini

Il pellegrinaggio di Delpini inizierà alle 14 nella chiesa di S.Ambrogio (Via Rimembranze 1) a Trezzano sul Naviglio; alle 15.30, preghiera nella chiesa di S.Martino Olearo di Mediglia; alle 16.30, preghiera del Rosario nella chiesa Beata Vergine del Rosario (Via Milano) a Trezzano Rosa.