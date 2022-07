Siccità, Fontana: "La Lombardia va avanti solo sino al 10 luglio"

"Da ieri e' operativo l'accordo con il Trentino per cui arrivano questi 5 milioni di metri cubi di acqua in piu', che contribuiscono a mettere in sicurezza quella parte del territorio che pesca dal lago di Idro che si stava abbassando in maniera preoccupante. Noi fino al 10 luglio andiamo avanti, oltre no": lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana parlando dell'emergenza siccita' a margine dell'evento 'Gli strumenti finanziari della politica di coesione per rafforzare la ripresa economica e territoriale' al Pirellone.

Fontana: "Ad oggi non ci sono problemi ma se non piove la situazione diventa preoccupante"

"Abbiamo fatto quello che si doveva fare con tutti i gestori dei bacini idroelettrici - ha aggiunto - se non piove la situazione e' preoccupante". Ad ogni modo "per l'uso civico non abbiamo mai dichiarato che ci sono problemi", pero' "bisogna usare l'acqua con piu' logica e non sprecarla". Perche' "se andiamo avanti cosi' poi potrebbe succedere anche quello - ha concluso - ma per ora problemi per l'utilizzo potabile non ce ne sono"