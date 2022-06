Siccità, Fontana: "Raggiunto accordo con Trentino per esigenze agricole"

"Sulla siccità anche ieri è stato raggiunto un importante accordo con altri gestori dei bacini idroelettrici del Trentino". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sollecitato dai cronisti, oggi a margine di un evento a Palazzo Pirelli.

Fontana: "Dai gestori trentini acqua sufficiente fino all'8 luglio"

Dai gestori trentini, ha spiegato Fontana, "abbiamo avuto la garanzia che una quantità d'acqua sufficiente per rispondere alle esigenze degli agricoltori è stata riconosciuta almeno fino all'8 luglio. Adesso speriamo che piova e che con le piogge si possano riempire un po' i bacini idroelettrici ma anche i laghi così da non avere problemi in futuro". Fontana ha tenuto a sottolineare che "in questo periodo l'assessore a Montagna e Enti Locali, Massimo Sertori abbia fatto veramente un lavoro eccellente, usando il 'bilancino' per usare l'acqua che c'era per tutte le esigenze. Adesso sta andando avanti questo lavoro e speriamo che arrivi l'acqua. Non è mai mancata , speriamo che arrivi".