Siccità, il sindaco di Robbio (Pavia): “Questa settimana morirà tutto”

Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, annuncia che "questa è la settimana in cui morirà quasi tutto in Lomellina". La prospettiva dal suo paese nel cuore della provincia di Pavia che, con Vercelli e Novara, produce la gran parte del riso europeo, ha i colori della fine.

Francese: "Fotografie sahariane"

Le fotografie che arrivano dalla risaie e dai campi di mais sono 'sahariane': le risaie hanno il grigio non più della 'malattia' ma ormai dell'ultimo passo senza possibilità di ritorno, il mais langue in una specie di sabbia desertica. La consueta esuberanza delle coltivazioni in questa stagione sembra una cartolina d'epoca.