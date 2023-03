Siccità, meno due mlrd di metri cubi d'acqua. Si va con "gestione cautelativa"

Sul tema della siccità in Lombardia "si è deciso di proseguire con la gestione 'cautelativa' della risorsa e prepararsi alla gestione delle acque nel corso della stagione irrigua. Verranno inoltre emanate direttive regionali per l'attivazione di licenze di attingimento da acque superficiali in condizioni di crisi idrica, nonche' una disciplina specifica per concedere attingimenti di acque da cava. Sarà inoltre avviata una regolamentazione delle nuove concessioni di pozzi, sulla base della risorsa effettivamente disponibile". Lo comunica il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che questa mattina ha presieduto il Tavolo regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica, al quale hanno partecipato le istituzioni e i rappresentanti degli utilizzatori delle acque. Tra le azioni da intraprendere il presidente ha confermato l'attenzione per il Lago d'Idro.

Fontana: "Sarà sicuramente importante la figura del commissario nazionale chiamato a coordinare la cabina di regia"

"Per questa stagione - afferma - ci attiveremo per ottenere un innalzamento temporaneo del massimo livello di invaso e nel contempo proseguiremo nel reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle nuove opere di regolazione". "Su quest'ultima azione - ha sottolineato Fontana - sara' sicuramente importante la figura del commissario nazionale chiamato a coordinare la cabina di regia del Tavolo interministeriale sulla siccita', che la premier Meloni ha attivato nei giorni scorsi, accogliendo proprio una mia richiesta".